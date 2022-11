மூன்றரை லட்சம் காலி பணியிடங்கள்.. ஒன்றரை ஆண்டில் 10% கூட நிரப்பவில்லை.. திமுக மீது பாயும் ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் வெளியிடப்படும் தேர்வு முடிவுகளில் வெளிப்படைத் தன்மையைக் கடைபிடிக்க வேண்டும் என ஓ.பன்னீர் செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார். அதேபோல் ஆட்சிக்கு வந்து ஒன்றரை ஆண்டில் காலி பணியிடங்களில் 10 சதவிகிதம் கூட நிரப்பவில்லை என்று விமர்சித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக ஓ.பன்னீர் செல்வம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை எண். 486-ல், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைத்திட வெளிப்படையான நேர்மையான தேர்வு முறை நடந்திட அனைத்து நடவடிக்கைகளும் உறுதியாக மேற்கொள்ளப்படும் என்று வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு அடியும் கவனம்..சிதம்பரம் கோவிலில் தவறு நடந்தால் அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவோம் - சேகர் பாபு

ஆனால், இந்த வாக்குறுதியை கூட நிறைவேற்ற முடியாத அரசாக திமுக அரசு விளங்கிக் கொண்டிருப்பது பொதுமக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மூன்றரை லட்சம் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்ற வாக்குறுதியினை அளித்து ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர்ந்த திமுக, கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலத்தில், வாக்குறுதியில் உள்ள 10% காலிப் பணியிடங்களைக் கூட நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பதும், காலிப்பணியிடங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன என்பதும் அனைவரும் அறிந்த உண்மை.

English summary

O Panneer Selvam has emphasized that transparency should be observed in the examination results published by the Tamil Nadu Public Service Commission. He has also criticized that even 10 percent of vacant posts have not been filled in one and a half years after coming to power.