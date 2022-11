பிடிஎஸ் ரசிகர்களுக்கு செம 'ட்ரீட்'.. சென்னையில் தொடங்கிய கொரிய கண்காட்சி.. என்ன சிறப்பு தெரியுமா?

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் முதன் முறையாக 'கொரிய வர்த்தக கண்காட்சி' சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் கொரிய நாட்டின் கலாச்சாரங்களை பிரதிபலிக்கும் பல்வேறு பொருட்கள் விற்பனைக்காக காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் கொரிய திரைப்படங்களுக்கும், கொரிய இசைக்கும் நல்ல வரவேற்பு இருப்பதால் இந்த கண்காட்சியை தமிழ்நாட்டில் நடத்த திட்டமிட்டதாக நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

மேலும், கொரிய காலாச்சாரத்தை தமிழ்நாட்டில் பிரபலப்படுத்தும் விதமாக இக்கண்காட்சி நடைபெறுவதாக கொரியா வர்த்தக முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

For the first time in Tamil Nadu, the 'Korean Trade Fair' is being held in Chennai. It showcases various items for sale that reflect the cultures of Korea. The event organizers have said that they are planning to hold this exhibition in Tamil Nadu as Korean films and Korean music are well received in Tamil Nadu. Also, the Korea Trade and Investment Promotion Agency said that this exhibition is being held to popularize Korean culture in Tamil Nadu.