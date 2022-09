இனி உணவு மட்டுமல்ல.. மேரேஜ் ஹாலும் டெலிவரி பண்ணுவாங்களாம்! எங்கேயும் போக வேண்டாம்! அட புதுசா இருக்கே

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: நவீன தொழில்நுட்பங்கள் பரவலான பிறகு எல்லாமும் மனிதனின் கைக்குள் அடங்கி விட்டதாக தோன்றுகிறது. உணவு டெலிவரி, இதர பொருட்கள் டெலிவரி என்கிற வரிசையில் தற்போது திருமண மண்டபமும் டெலிவரி செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இது நீங்கள் நினைப்பதை போல் அல்ல. மொபைல் ஏடிஎம் போல மொபைல் திருமண மண்டபங்கள் வந்திருப்பதைதான் டெலிவரி என சொல்கிறேன்.

நாம் நினைத்த இடத்திற்கு இதனை கொண்டு செல்ல முடியும். இதில் தோராயமாக 30-40 வரை அமர முடியும் என்பதால் மக்களின் கவனம் தற்போது இதன் பக்கம் திரும்பியுள்ளது.

இப்படி எல்லாம் வரும்னு கனவுல கூட நினைச்சது இல்ல... அறந்தாங்கி நிஷா வெளியிட்ட நெகிழ்ச்சியான பதிவு

English summary

After the spread of modern technologies everything seems to be within the hands of man. Wedding halls are also being delivered in the order of food delivery and other goods delivery. It's not what you think. I mean delivery as mobile wedding halls have come like mobile ATM. We can take it wherever we want. As it can seat approximately 30-40, people's attention has now turned towards it.