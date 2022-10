அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியா? இயக்குநர் கிருத்திகா உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்ன பதில்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுவீர்களா என்ற கேள்விக்கு அதைப்பற்றி யோசித்தது கூட கிடையாது என கிருத்திகா உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

கடந்த சில மாதங்களாக சினிமா நிகழ்ச்சிகளை கடந்து பொது நிகழ்ச்சிகள் பலவற்றில் கிருத்திகா உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

கிருத்திகா உதயநிதி ஸ்டாலின் அரசியல் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் அவரிடம் செய்தியாளர் இந்தக் கேள்வியை எழுப்பினார்.

English summary

Kiruthiga Udhayanidhi Stalin has said that she has not even thought about whether she will contest the next assembly elections.