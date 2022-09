மின்கட்டண உயர்வை மறைக்க ரெய்டு.. காரணத்தோடு வந்த ஜெயக்குமார்.. கடும் தாக்கு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: காவல்துறையை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொண்டு அதிமுகவை ஒழித்து விட வேண்டும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் செயலாற்றுகிறார் என்று ஜெயக்குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். மின்கட்டண உயர்வை மறைக்கவே ரெய்டு நாடகம் போடுவதாகவும் ஜெயக்குமார் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை, சேலம், மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கருக்கு தொடர்பான 13 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை இன்று காலை முதல் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சராக இருந்தவர் சி.விஜயபாஸ்கர். இவர் மீது ஏற்கனவே, குட்கா சட்டவிரோத விற்பனைக்கு லஞ்சம் பெற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இது தொடர்பாக அவர் தொடர்பான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.

எல்.இ.டி பல்புகளில் எஸ்.பி.வேலுமணி ரூ500 கோடி ஊழல்- புதிய வழக்கில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிரடி ரெய்டு!

English summary

Jayakumar condemns DVAC Raid at SP Velumani and C.Vijayabaskar Places : DVAC officials Raid at AIADMK Ex Minister SP Velumani Premises in the Rs.500cr LED Lights scam case. Jayakumar alleged that Chief Minister Stalin was working to get rid of the AIADMK by keeping the police under his control. Jayakumar also condemned that the raid was being staged to cover up the electricity tariff hike.