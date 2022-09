திமுகவோடு ஐக்கியம் ஆகிட்டாரு ஓபிஎஸ்.. இப்போ மகன் நன்றிக்கடன் செலுத்துறாரு.. விளாசிய ஜெயக்குமார்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுகவுடன் ஐக்கியமான ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் அருமை மைந்தன் ஓ.பி.ரவீந்திரநாத், அதிமுக திட்டத்தை மூடிய, திமுக அரசுக்கு மனப்பூர்வமாக பாராட்டு தெரிவிக்கிறார் என விமர்சித்துள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்.

சசிகலா, டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் எல்லோரும் ஸ்டாலினோடு போய் சேர்ந்துவிடுங்கள். அங்கு போய் ஒற்றுமையாகச் செயல்படுங்கள் எனக் கூறியுள்ளார் ஜெயக்குமார்.

தனது அப்பாவுக்கு எல்லா வகையிலும் உறுதுணையாக இருக்கும் திமுகவுக்கு ஓபிஎஸ் மைந்தன் ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் நன்றிக்கடன் செலுத்துகிறார் என ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

“O.P.Ravindranath who united with DMK, sincerely appreciates the DMK government. Please go and join with them." Former minister Jayakumar criticized O Panneerselvam.