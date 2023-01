“ஐ அம் சாரி”.. நான் சங்கி, உபி, தம்பி இல்ல! பிபிசி ஆவணப்பட சர்ச்சை பற்றி மதன் கவுரி விளக்கம்

மோடி குறித்த பிபிசி ஆவணப்படம் பற்றி வெளியிட்ட வீடியோவுக்காக மன்னிப்பு கேட்ட யூடியூபர் மதன் கவுரி, நான் சங்கியோ உபியோ தம்பியோ இல்லை என்று கூறி உள்ளார்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: குஜராத்தில் கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மதக்கலவரத்தின் பின்னணியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலையீடு இருந்ததாக பிபிசி 2 பாகங்களாக வெளியிட்டுள்ள ஆவணப் படத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து யூடியூபர் மதன் கவுரி பேசியது கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளான நிலையில் மன்னிப்பு கேட்டு அவர் வீடியோ வெளியிட்டு உள்ளார்.

சர்வதேச அளவில் பிரபலமான பிபிசி தொலைக்காட்சி "இந்தியா: தி மோடி குவெஸ்டீன்" என்ற பெயரில் 2002 குஜராத் கலவரத்தின் பிரதமர் மோடியின் பங்கு இருப்பதாக கூறி ஆவணப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டது.

இதற்கு மத்திய அரசு தடை விதித்த நிலையில், அதை எதிர்த்து பல கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்களில் ஆவணப்படத்தை பார்க்கும் போராட்டங்களை மாணவர் அமைப்புகள் நடத்தின.

பிரதமர் மோடி தலைமையில் தேஜ கூட்டணி கூட்டம்- அதிமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் மகனுக்கு அழைப்பு- இபிஎஸ் ஷாக்!

English summary

YouTuber Madan Gowri has apologized for a video she posted about a BBC documentary on Modi, saying "I am not Sangi, UP or Thambi".