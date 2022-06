"கொள்ளைக்கூடாரம்".. உண்டியலில் காசு போடாதீர்கள்..அறநிலையத்துறையை நீக்குங்கள் - மதுரை ஆதீனம் ஆவேசம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆதீனங்கள் அரசியல் பேசக்கூடாது என்கிறார்கள். அப்படி என்றால் அரசியல்வாதிகளுக்கு கோவிலுக்குள் என்ன வேலை? என்று மதுரை ஆதீனம் ஹரிஹர தேசிக ஞான சம்பந்த பரமாச்சார்ய சுவாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அறநிலையத்துறையை நீக்கிவிட்டு நீதிபதி தலைமையில் குழு அமைத்து கோவில்களை எங்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

துறவியர் மாநாடு விசுவ இந்து பரிஷத் அமைப்பின் அறவழிகாட்டும் ஆன்றோர் பேரவையின் சார்பில் மாநிலம் தழுவிய துறவியர் மாநாடு மதுரையில் நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. இரண்டாம் நாளான நேற்று மதுரை பழங்காநத்தம் பகுதியில் நிறைவு விழா பொதுக்கூட்டம் நடந்தது.

இந்து கோவில்களை அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விடுவித்து ஆதீனங்கள், ஜீயர்கள், மடாதிபதிகள் அடங்கிய தனி வாரியத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று மதுரையில் நடந்த துறவியர் மாநாட்டில் வலியுறுத்தப்பட்டது.



Madurai Adheenam has said that Spiritualists say not to talk politics; who will speak without us. What work do politicians do in the temple? He also demanded the removal of the HRCE department and the formation of a panel headed by a judge to hand over the temples to us.