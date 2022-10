"காந்தி ஒரு போர் வீரர்.. வழிபடுவது சுலபம்; வழிநடப்பதே வீரம்" கமல்ஹாசன் ட்வீட்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: மாற்றத்தை விரும்பினால் அதை உன்னில் இருந்து தொடங்கு என சொன்ன காந்தி ஒரு போர் வீரர் என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடிய தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் காந்தி ஜெயந்தியாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இன்று மகாத்மா காந்தியின் 154வது பிறந்தநாள் நாடு முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்ட தேசிய விடுமுறை நாட்களில் காந்தி ஜெயந்தியும் ஒன்றாகும்.

