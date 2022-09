என்னுடன் ஒரே மேடையில் விவாதிக்கத் தயாரா? ‘கனிமவள கொள்ளை’ - பொன்னாருக்கு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் சவால்!

Chennai

சென்னை : முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் என்னுடன் ஒரே மேடையில் செய்தியாளர்கள் முன்னிலையில் விவாதிக்கத் தயாரா? என அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் சவால் விடுத்துள்ளார்.

அதிமுக, பாஜக ஆட்சியில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 39 ஆக இருந்த குவாரிகளின் எண்ணிக்கை, திமுக ஆட்சியில் 6 ஆக குறைக்கபட்டுள்ளது என அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்ட கனிமவள கொள்ளை சரித்திரத்தில், அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பெயர் முக்கிய இடத்தைப் பெறும் எனச் சாடிப் பேசியிருந்தார் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்.

அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பேசிய திமுக அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ், கடந்த ஆட்சியை போல கன்னியாகுமரியில் விதிகளுக்கு புறம்பாக எந்த குவாரிக்கும் அனுமதி வழங்கப்படவில்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

BJP's Pon. Radhakrishnan had said that Minister Mano Thangaraj's name will play an important role in the history of Kanyakumari district mineral looting. DMK Minister Mano Thangaraj has challenged, "Is Pon. Radhakrishnan ready to discuss on the same platform with me?"