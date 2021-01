தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள தயக்கம் வேண்டாம்... நானும் போட்டுக்கொண்டேன் - விஜயபாஸ்கர்

I got my covaxin shot! Thanks to the team @gmcrgggh for the seamless experience. Appeal everyone to do it when your turn comes. Let's end #Covid19 together. #COVIDVaccination @MoHFW_INDIA @drharshvardhan @CMOTamilNadu @RAKRI1 @ETRajan1 @TNDME1 @TNDPHPM pic.twitter.com/i3PZFW4no2