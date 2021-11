மழை மற்றும் வெள்ள பாதிப்பு.. நிவாரணம் அறிவிப்பு.. தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழகத்தில் மழை மற்றும் வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளுக்கு தமிழக அரசு நிவாரணம் அறிவித்துள்ளது. அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நிலையில், மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட் பயிர்களுக்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ.20000 நிவாரணம் அறிவித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

வடகிழக்கு பருவ மழை தீவரம் அடைந்ததன் காரணமாக கடந்த ஒரு வாரமாக தமிழகம் முழுவதும் கனமழை கொட்டியது. இதன் காரணமாக பல்வேறு இடங்களில் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.. வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது. பல ஆயிரம் ஏக்கர் பயிர்கள் நீரில் மூழ்கின. சாலைகள் கடுமையாக சேதம் அடைந்தன. சென்னை, கன்னியாகுமரி, தஞ்சை, கடலூர், விழுப்புரம், காஞ்சிபுரம் , செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், நாகப்பட்டினம், திருச்சி, திருவாரூர் என பல்வேறு மாவட்டங்களில் வெள்ளத்தால் பயிர்கள் நீரில் மூழ்கின. வெள்ள நீர் பல இடங்களில் படிப்படியாக வடிந்து வருகிறது.

வடகிழக்கு பருவ மழையால், திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் சம்பா பருவத்தில் பயிரிடப்பட்ட, 23 ஆயிரம் ஏக்கர் நெல் பயிர் சேதமடைந்துள்ளது. பொன்னேரி பகுதியில் மட்டும், 11 ஆயிரத்து, 100 ஏக்கர் நெல் பயிர்கள், வெள்ளத்தில் மூழ்கி உள்ளன. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், 566 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி நாசமானது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

The Government of Tamil Nadu has announced relief for those affected by the rains and floods in Tamil Nadu. The Tamil Nadu government has announced relief of Rs 20,000 per hectare for crops affected by the floods as they were ready for harvest.