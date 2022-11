31 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சுதந்திரக் காற்று.. நளினி உட்பட 6 பேரும் விடுதலை.. நேரில் சென்ற பேரறிவாளன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு நகல் சிறை கண்காணிப்பாளருக்கு கிடைத்த நிலையில், 31 ஆண்டு கால சிறை வாசத்திற்குப் பிறகு நளினி, வேலூர் சிறையிலிருந்து சற்று முன்பு விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

உச்ச நீதிமன்றம் ராஜீவ் கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள 6 பேரையும் விடுதலை செய்து நேற்று தீர்ப்பளித்த நிலையில், விடுதலை தொடர்பான உத்தரவு நகல் சிறைத்துறைக்கு கிடைக்கவில்லை என்பதால் அவர்களை விடுதலை செய்வதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது.

இந்நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட சிறைகளின் அதிகாரிகளுக்கு உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு நகல் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து நளினி உள்ளிட்ட 6 பேரும் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

While the Supreme Court has acquitted all the 6 people in jail in Rajiv's murder case yesterday, it has been reported that there has been a delay in their release. It is said that the 6 persons are not likely to be released today as the prison has not received the copy of the release order.