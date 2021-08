"கொரோனா பிளாட்.." தமிழ்நாட்டில் இப்போது லாக்டவுன் தேவையில்லை! டேட்டா நிபுணர் விஜயானந்த் ஹேப்பி தகவல்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் 7 மாவட்டங்களில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து காணப்படுவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இரு தினங்கள் முன்பு கூறியது. அதில், சென்னை, கோவை, ஈரோடு, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், புதுக்கோட்டை, அரியலூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் அடங்கும்.

ஒரு பக்கம் கொரோனா கேஸ்கள் பெரிய அளவுக்கு எழுச்சி காணாத நிலையில், இப்படியான ஒரு எச்சரிக்கை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது நிறைய கேள்விகளை எழுப்பியது.

அடுத்த மாதம் முதல் உயர் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகளை திறக்க தமிழக அரசு ஆலோசித்து வரும் நிலையில், அது நடக்குமா, அல்லது மீண்டும் லாக்டவுனை நோக்கி தமிழகம் செல்லுமா என்ற பல சந்தேகங்களை இந்த எச்சரிக்கை ஏற்படுத்தியது.

கோவாக்சின் போட்டவர்களுக்கு சூப்பர் நியூஸ் வருது.. அடுத்த மாதம் அதிமுக்கிய முடிவை எடுக்கப் போகும் WHO

English summary

Exclusive: On behalf of "OneIndia Tamil" we spoke to Vijayanand, a data expert who has been closely monitoring and analyzing the spread of corona infection in Tamil Nadu for a long time. Vijayanand said, the cases are flat. 180 or 200 cases are reported in Chennai. There was a slight increase in cases but now it is flat.