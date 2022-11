மாற்றமில்லை.. 178 வது நாளாக ஒரே விலையில் விற்பனையாகும் பெட்ரோல், டீசல்.. வாகன ஓட்டிகள் நிம்மதி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று 178வது நாளாக பெட்ரோல், டீசல் விலை மாற்றமின்றி நீடித்து வருகிறது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையேற்றத்துக்கு மத்தியில் பெட்ரோல், டீசல் விலை ஏற்றம் காணாததால் வாகன ஓட்டிகள் நிம்மதியடைந்துள்ளனர்.

சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெட்ரோல், டீசல், விலை மாற்றி அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்தியாவில் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை நிர்ணயம் செய்து வருகின்றன. அதன்படி கச்சா எண்ணெய் விலையின் அடிப்படையில் பெட்ரோல், டீசலின் விவை 24 மணிநேரத்துக்கு ஒருமுறை மாற்றப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Petrol and diesel prices remain unchanged in Chennai today for the 178th day. Motorists are relieved as petrol and diesel prices have not increased.