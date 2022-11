Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக அடுத்தடுத்த நகர்வுகளைச் செய்து வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணி, இன்று சென்னையில் தமிழக துணை தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்து மனு அளித்துள்ளது.

வாக்காளர் அடையாள அட்டை திருத்தும் பணிகளில் ஈடுபடுவதற்காக அரசியல் கட்சிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் பெயர் சேர்ப்பு நீக்க மற்றும் திருத்த பட்டியலை அனுப்புவது வழக்கம்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் என இரு அணிகளாக இருக்கும் நிலையில், அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு மட்டும் அந்த பட்டியல் தேர்தல் ஆணையத்தால் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து, இன்று தேர்தல் அதிகாரியைச் சந்தித்து, தங்கள் அணிக்கு வாக்காளர் பெயர் சேர்ப்பு நீக்க மற்றும் திருத்த பட்டியலை அளிக்க வேண்டும் என்று ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

English summary

O.Panneerselvam's team, which is making subsequent moves against Edappadi Palaniswami, met the Electoral Officer of Tamil Nadu in Chennai today and given a petition. OPS supporter Kolathur Krishnamurthy has requested election officer to give voters list.