தமிழ்நாட்டில் 19 வகை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு.. நாளை கலந்தாய்வு

Chennai

சென்னை : பி.எஸ்.சி நர்சிங் உள்ளிட்ட படிப்புகளுக்கு இன்று தரவரிசை வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில் கலந்தாய்வு நாளை தொடங்கும் என மருத்துவக் கல்வி இயக்குநரகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

அரசு கல்லூரிகளில் மொத்தம் 250 இடங்களும், தனியார் கல்லூரிகளில் 7,850 இடங்களும் பி.எஸ்.சி. நர்சிங் உள்ளிட்ட படிப்புகளுக்கு இடங்கள் உள்ளன. இந்த இடங்களை நிரப்பும் பொருட்டு முதற்கட்டமாக சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு நாளை தொடங்குகிறது.

பி.எஸ்.சி. நர்சிங், பி.பார்ம், பி.பி.டி., பி.ஓ.டி., பி.எஸ்.சி. ரேடியோகிராபி, ரேடியோதெரபி, பி.எஸ்.சி. கார்டியாக் டெக்னாலஜி உள்ளிட்ட 19 மருத்துவ படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலை மருத்துவ கல்வி இயக்குநரகம் இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

The Directorate of Medical Education has announced that the consultation will begin tomorrow as the rankings for the courses including B.Sc Nursing have been released today. There are a total of 250 seats in government colleges and 7,850 seats in private colleges.