தேமுதிகவை மட்டும் கூட்டணிக்குள் சேர்த்துவிடாதீங்க... திமுக-பாமக நெருக்கத்தின் பகீர் பின்னணி!

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் தேமுதிக-வை மட்டும் கூட்டணிக்குள் சேர்த்து கொள்ள வேண்டாம் என்று திமுக தலைவர்களிடம் பாமக தரப்பில் இருந்து அழுத்தம் திருத்தமாக தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சட்டசபை தேர்தலின் போதே தேமுதிக, திமுக அல்லது அதிமுக கூட்டணி பக்கம் போகலாம் என கூறப்பட்டது. ஆனால் டிடிவி தினகரனின் அமமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து படுதோல்வியை சந்தித்தது தேமுதிக.

1 கோடி தடுப்பூசி.. ஆகஸ்ட் மாதம் கர்நாடகா வரும்.. ஹேப்பியாக அமைந்த முதல்வரின் முதல் டெல்லி பயணம்

தேர்தலில் தோற்றுவிட்ட தேமுதிகவின் எதிர்காலம் குறித்து ஏராளமான விவாதங்கள் கிளம்பின. அதேநேரத்தில் திமுக தரப்பில் இருந்து அடுத்தடுத்து விஜயகாந்த் நோக்கி பார்வை திரும்பியது. எம்.எல்.ஏ.வான உதயநிதி ஸ்டாலின், விஜயகாந்தை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றார்.

English summary

According to the sources PMK is trying to block the DMDK's alliance move with DMK for the Local Body Election.