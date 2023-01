"வேற லெவல்".. இனி ஒரே ஒரு 'கால்' போதும்.. வீட்டுக்கே வந்து பார்சலை எடுத்து விடுவார் போஸ்ட் மேன்!

Chennai

சென்னை: இனி யாருக்காவது பார்சலை அனுப்ப வேண்டும் என்றால் அதை சுமந்துகொண்டு கூரியர் அலுவலகத்திற்கோ, தபால் அலுவலக்திதற்கோ செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை.

ஒரே ஒரு போன் செய்தால், தபால்காரரே வீட்டிற்கு வந்து பார்சலை எடுத்துச் சென்று உரிய நபரிடம் ஒப்படைத்துவிடும் புதிய திட்டத்தை இந்திய அஞ்சல் துறை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இந்திய அஞ்சல் துறையும், ரயில்வே துறையும் இணைந்து செய்யும் இந்த சேவைக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பு உள்ளது.

The Indian Postal Department has introduced a new scheme where a single phone call will allow the postman to come to the home, pick up the parcel and hand it over to the right person.