Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தூத்துக்குடியில் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய போலீஸ்காரர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாது என்று தமிழக அரசு அறிவித்திருப்பது தமக்கு அதிர்ச்சியளிப்பதாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடியில் நிகழ்த்தப்பட்ட இந்தக் கொடூரத்தை கொலைக் குற்றமாகவும், கூட்டுச் சதியாகவும் பார்க்க வேண்டும் என அவர் கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பான தனது ஆதங்கத்தை ராமதாஸ் டிவிட்டர் பதிவு மூலம் வெளியிட்டுள்ளார். அதன் விவரம் வருமாறு;

உபி, பீகாருக்காக தமிழ்நாட்டை தண்டிப்பதா? 100 நாள் வேலை திட்டத்துக்கு மூடுவிழா - எச்சரிக்கும் ராமதாஸ்

English summary

Pmk founder Ramadoss said that, he was shocked by the Tamil Nadu government's announcement that no criminal action would be taken against the policeman who opened fire in Thoothukudi.