அண்ணாவை போல செயல்படுகிறார் ஸ்டாலின்.. அதிமுக இனி தேர்தலில் வெல்ல முடியாது.. ஆர்.எம்.வீரப்பன் தடாலடி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: எம்ஜிஆர் காலத்தோடு அதிமுக முடிந்துவிட்டது, இனியும் அந்த கட்சியால் தேர்தல்களில் வெற்றி பெற முடியாது, என்று சீனியர் அரசியல் தலைவர் ஆர்எம் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக தற்போது பொன்விழா ஆண்டில் காலடி எடுத்து வைத்துள்ளது . 1972ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 17ஆம் தேதி அதிமுக என்ற கட்சியை நிறுவினார் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர்.

திமுகவில் இருந்து எம்ஜிஆரை கட்சித் தலைவர் கருணாநிதி நீக்கம் செய்து உத்தரவு பிறப்பித்தார். இதுதான் அதிமுக உதயமாக காரணம்.

English summary

Senior political leader RM Veerappan says AIADMK cannot win election in future and the DMK under MK Stalin, is like the DMK founded by Anna.