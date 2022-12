மஞ்சள் கலர்.. 7ம் நம்பர்! இங்க தோனி.. அங்க ரொனால்டோ -செம ஒற்றுமை! சென்னை ரசிகர்களை கவருமா அல் நஸ்ர்?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சவூதி அரேபியாவை சேர்ந்த பழமையான அல் நஸ்ர் என்ற கால்பந்து கிளப் அணியில் விளையாடுவதற்கு ஒப்பந்தம் செய்து இருக்கும் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவுக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர் தோனிக்கும் இடையிலான சில ஒற்றுமைகளையும், ரொனால்டோ வருகையால் அல் நஸ்ர் அணிக்கு பயன் கிடைக்குமா? என்பதையும் பார்ப்போம்.

கத்தாரில் நடைபெற்ற பிபா கால்பந்து உலகக்கோப்பை தொடர் குறித்த பேச்சுக்கள் தற்போது ஓய்ந்து அடுத்தடுத்து நடைபெற்று வரும் கிளப் போட்டிகள் தொடர்பான பேச்சுக்கள் எழுந்து இருக்கின்றன.

பொதுவாகவே கால்பந்து வீரர்களை பொறுத்தவரை சொந்த நாட்டுக்காக ஆடும் போட்டிகளை கிளப் அணிகள் ஆடும் போட்டிகளே அதிகம். சிறிய நாட்டை சேர்ந்த வீரரும் கிளப் அணிகளில் விளையாடி உலகளவிலான ரசிகர்களை ஈர்த்துவிடுவார்கள்.

மறைந்தார் முன்னாள் போப் ஆண்டவர் 16ம் பெனடிக்.. 600 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக தானாக பதவியை துறந்தவர்

English summary

Some similarities between Cristiano Ronaldo and Chennai Super Kings team player Dhoni, who has signed a contract to play for Al Nassr, an ancient football club from Saudi Arabia, will Ronaldo's arrival benefit Al Nasr? Let's see also.