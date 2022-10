சூரிய கிரகணம்..வானத்தில் அதிசய நிகழ்வு எங்கெங்கு தெரியும்..வெறும் கண்ணால் பார்த்தால் என்ன பாதிப்பு?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தீபாவளிக்கு மறுநாள் அக்டோபர் 25ஆம் தேதி இந்தியாவில் சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு முன் தொடங்கும் சூரிய கிரகணத்தை பெரும்பாலான இடங்களில் பார்க்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சூரிய கிரகணத்தை பொதுமக்கள் சிறிது நேரம் கூட வெறும் கண்களால் பார்க்கக் கூடாது என புவி அறிவியல் அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.

கிரகணங்கள் பற்றி நிறைய நம்பிக்கைகள், புராண கதைகள் இருந்தாலும் அறிவியல் ரீதியாக பார்த்தால் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே நிலா வரும் போது சூரியனை நிலவு மறைக்கிறது. இதுதான் கிரகணம்.

சூரியனை நிலவு மறைப்பது போல தோன்றும் சில இடங்களில் முழுதாக சூரிய கிரகணம் தோன்றும். சில இடங்களில் பகுதி கிரகணமாகவும், சில இடங்களில் நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணமாகவும் தோன்றும்.

ஆத்தி.. இது அதுல்ல! பார்த்ததும் “பதறிய” எடப்பாடி அண்ட் கோ - கைது செய்ய வந்த “பிங்க்” நிற இலவச பஸ்

English summary

The day after Diwali on October 25, a solar eclipse will be visible in most places in India starting before sunset.According to experts, viewing the sun with your naked eye during the Solar eclipse can burn your retina, damaging the images your brain can view.