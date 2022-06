"சாட்டை சுழற்றப்படும்!" திமுக ஐடி விங்கில் விரைவில் அதிரடி மாற்றங்கள்! கலகத்தில் நிர்வாகிகள்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: திமுக ஐடி விங் மீதான விமர்சனம் எழுந்துள்ள நிலையில், இது குறித்து ஒன் இந்தியா செய்திக்குப் பதில் அளிக்கும் வகையில் திமுக ஐடி விங் செயலாளர் டிஆர்பி ராஜா முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப யுகத்தில் இளம் தலைமுறையினரிடம் சென்றடைய சமூக வலைத்தளங்களே அதிக அளவில் பயன்படுகிறது.

இதன் காரணமாகத் தேசிய கட்சிகள், மாநிலக் கட்சிகள் என அனைத்தும் தங்களுக்கு என பிரத்தியேக ஐடி விங்கை வைத்துள்ளன. இதன் மூலம் ஆன்லைன் பிரசாரங்களையும் முன்னெடுத்து வருகின்றனர்,

English summary

DMK IT wing might see new faces really soon, DMK TRB Raja about IT wing: (திமுக ஐடி விங் செயல்பாடுகளில் திமுக ஆதரவாளர்கள் கோபம்) DMK supporters are angry on DMK IT wing.