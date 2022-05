வீட்டை இடிப்பதுதான் திராவிட மாடலா? அந்த அமைச்சர் சப்பை கட்டு கட்டுறாருங்க! விளாசிய பாஜக அண்ணாமலை..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வீடுகளை இடிப்பதுதான் திராவிட மாடலா? கோட்டையிலிருந்து முதலமைச்சர் வெளியேறி மக்களை சந்திக்க வேண்டும் எனவும், ஆன்மீகத்தை நம்பாத கலைஞர் பெயரை ரத வீதிக்கு வைக்க வேண்டாம் என்பது தான் பாஜகவின் போராட்டத்திற்கு காரணம் என தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

சென்னை ஆர்.ஏ புரம் கோவிந்தசாமி நகரில் தீக்குளித்து மரணமடைந்த கண்ணையனின் மனைவி மற்றும் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஆறுதல் கூறியதோடு, அந்தப் பகுதியில் வீடு இழந்தவர்களிடமும் நிலைமை குறித்து விசாரித்தார்

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அண்ணாமலை," ஒரு தனி மனிதன், தனது சுய லாபத்திற்காக பொய்யான வழக்கு பதிவு செய்துள்ளார் என 2016ல் வீட்டு வசதி வாரிய செயலாளராக இருந்த தர்மேந்திர சிங் பிரசாத் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

Is demolition of houses the Dravidian model? Tamil Nadu BJP state president Annamalai has said that the Chief Minister should leave the fort and meet the people.