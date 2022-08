குழந்தைகள் குடிக்கும் பாலில் யூரியா! மனிதத்தன்மையற்ற செயல் இது! பால் முகவர்கள் சங்கம் கடும் கண்டனம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் இருந்து கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் கேரளாவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட தனியார் பால் நிறுவனத்தின் பாலில் கலப்படம் செய்வது மனிதத்தன்மையற்ற செயல் என தமிழக பால் முகவர்கள் சங்கம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக சங்க தலைவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," தமிழகத்தில் இருந்து கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் கேரளாவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட தனியார் பால் நிறுவனத்தின் டேங்கர் லாரியை தமிழக கேரளா எல்லையில் தடுத்து நிறுத்தி பாலக்காடு மாவட்ட உணவுப் பாதுகாப்புதுறை அதிகாரிகள் ஆய்வு ஆய்வு செய்தனர்.

அப்போது அந்த டேங்கர் லாரியில் இருந்த சுமார் 12750லிட்டர் பாலில் கொழுப்பு சத்தை அதிகரித்து காட்டுவதற்காக யூரியா கலப்படம் செய்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பது கடும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

English summary

The Tamil Nadu Milk Agents Association has condemned the adulteration of milk of a private milk company which was transported to Kerala from Tamil Nadu a few days ago as an inhuman act.