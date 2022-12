கிளம்பிட்டான்யா..கிளம்பிட்டான்யா! நள்ளிரவில் கரையைக் கடந்த மாண்டஸ் புயலின் மைய பகுதி! ஆனால் முடியல!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஒன்பதாம் தேதி இரவு 9 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை சென்னையில் ஆட்டம் காட்டிய மாண்டப் புயலில் மையப்பகுதி நள்ளிரவு இரண்டு மணிக்கு மேல் கரையை கடந்துள்ள நிலையில் வால் பகுதி அதிகாலை வரை கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தென்கிழக்கு வங்க கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அடுத்தடுத்த நாட்களில் காற்று அழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருவானது.

கடந்த எட்டாம் தேதி புயலாகவும் அதற்கடுத்து அதிதீவிர புயலாக மாறிய மாண்டச் தென்மேற்கு திசையில் நகர்ந்து தமிழகம் நோக்கி வந்தது.

வங்கக் கடல் டூ சென்னை! மாண்டஸ் புயல் கடந்து செல்லப் போகும் பாதை! இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கா?

English summary

The Meteorological Department has announced that the center of Cyclone Mantap, which hit Chennai from 9 pm to midnight on the 9th, will cross the coast after 2 am and the tail will cross till early morning.