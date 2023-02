திருமாவளவனின் “மெகா அஸ்திரம்”.. “மோடி என்கிற கேள்வி” என்ற பெயரில் தமிழில் பிபிசி ஆவணப்படம் வெளியீடு

மத்திய அரசால் தடை செய்யப்பட்ட மோடி குறித்த பிபிசி ஆவணப்படத்தை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் சென்னையில் தமிழில் வெளியிட்டார்.

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: குஜராத் கலவரத்தின் பின்னணியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலையீடு இருப்பதாக கூறி பிபிசி வெளியிட்ட ஆவணப்படத்துக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்து இருக்கும் நிலையில் அதை, "இந்தியா: மோடி என்கிற கேள்வி" என்ற பெயரில் தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டு இருக்கிறார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன்.

குஜராத்தில் கடந்த 2002 ல் நடைபெற்ற மதக் கலவரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டு ஏராளமானோர் படுகாயமடைந்தனர். பலர் மாயமானது, ஏராளமான பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள்.

உலகளவில் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியது இந்த மத வன்முறை தொடர்பாக பிரிட்டன் அரசின் விசாரணை ஆணையத்தின் அறிக்கை வெளியிட்டது. அதை வைத்து ஆங்கில தொலைக்காட்சியான பிபிசி, "இந்தியா: தி மோடி குவெஸ்டீன்" என்ற பெயரில் ஆவணப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டது.

