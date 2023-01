1 நாள் அவகாசம்.. “கத்துக்கிட்டு வரலனா அம்பலப்படுத்துவேன்!" சுமந்த் ராமனை ரவுண்டு கட்டிய பிடிஆர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக அரசின் கடன் கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கும் என வலதுசாரி ஆதரவாளர் சுமந்த் சி ராமன் தெரிவித்து இருப்பதற்கு தமிழக நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கடுமையாக எதிர்வினையாற்றியுள்ளார். "குறைவான அறிவு இருப்பது ஒரு ஆபத்தான விஷயம் என்பதன் சுருக்கமாக சுமந்த் சி ராமன் இருக்கிறார்" என விமர்சித்துள்ளார் அமைச்சர் பிடிஆர்.

மேலும், பற்றாக்குறை, கடன், நிதியாண்டு, உண்மை நிலை ஆகியவை குறித்து உளறுவதற்கு முன்பாக அறிந்திருக்க வேண்டிய அடிப்படைகளைக் கண்டறிய அவருக்கு ஒரு நாள் அவகாசம் வழங்குவோம் என்றும் நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

சுமந்த் சி ராமன் தன்னைத் திருத்திக் கொள்ளாவிட்டால், அவருடைய அறியாமையை அம்பலப்படுத்த ஒரு பிரஸ் ஸ்டேட்மென்ட்டை வெளியிடுவேன் என நிதியமைச்சர் பிடிஆர் எச்சரித்துள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan has reacted strongly to Sumanth C Raman's statement that the debt of the Tamil Nadu government will be higher than last year. "Sumanth Raman is the epitome of "minuscule knowledge is a dangerous thing"," criticized Minister PTR.