தாலிக்கு 8 கிராம் தங்கம் திட்டத்தை ரத்து செய்யாதீர்கள்...தொடரவேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மூவலூர் இராமாமிர்தம்மாள் திருமண உதவி திட்டத்தை ரத்து செய்தது ஏற்கத்தக்கதல்ல என்று பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார். ஏழைப் பெண்களின் திருமணத்திற்கு நிதி மற்றும் தங்கம் வழங்கும் அந்தத் திட்டமும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண நிதியுதவித் திட்டம் மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் உயர் கல்வி உறுதித் திட்டம் என மாற்றியமைக்கப்படுவதாக தமிழக நிதியமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் பெண்கள் உயர்கல்வி இடைநிற்றலை தடுக்க கல்லூரியில் சேர்ந்து அவர்கள் படிப்பு முடியும் வரை மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார். இதன் மூலம் தாலிக்கு எட்டு கிராம் தங்கம் திட்டம் நீடிக்குமா? அல்லது கைவிடப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இந்த திட்டம் அரசு தெளிவான விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் தனது அறிக்கையில், தமிழ்நாடு அரசின் 2022-23 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் செய்திருக்கிறார். நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சில திட்டங்கள் வரவேற்கத்தக்கவையாக இருந்தாலும் கூட, தமிழ்நாட்டை முன்னேற்றப் பாதையில் அழைத்துச் செல்வதற்கான சிறப்புத் திட்டங்கள் எதுவும் அறிவிக்கப்படாதது ஏமாற்றமளிக்கிறது.

English summary

TN Budget 2022: (தமிழக பட்ஜெட் 2022) PMK Founder Dr Ramdoss said the cancellation of the Moolaloor Ramamirthammal marriage assistance scheme was unacceptable. He also stressed that the scheme of providing funds and gold for the marriage of poor women should be continued.