2 இடி.. நெருக்கடி வளையம் அமைத்த எடப்பாடி! அன்று சசிகலா.. இன்று ஓபிஎஸ்! ஆஹா.. அதே மாதிரி சிக்கல்!?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அன்று சசிகலா காரில் அதிமுக கொடி கட்டப்பட்டிருந்ததற்கு அதிமுகவினர் போலீசில் புகார் அளித்து, சசிகலாவை தனது காரில் தமிழ்நாட்டுக்கு வரவிடாமல் செய்தபோது அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓ.பன்னீர்செல்வம் இருந்தார். இன்று ஓபிஎஸ்ஸுக்கும் அதே போன்ற நிலை, எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பால் வந்துள்ளது எனச் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் அதிமுகவினர்.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியும், பொருளாளராக திண்டுக்கல் சீனிவாசனும் உள்ளனர். உயர்நீதிமன்றம் இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில், ஓபிஎஸ் தொடர்ந்து கட்சியின் கொடி, பெயர் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர் என்று பயன்படுத்தி வருவதால் இது தொடர்பாக விளக்கம் கேட்டு ஈபிஎஸ் தரப்பு சார்பில் வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் மா.செக்கள் கூட்டத்தை நடத்திய நிலையில் அடுத்தடுத்து தேர்தல் ஆணையம் மூலமும், ஈபிஎஸ் மூலமும் இரண்டு இடிகள் இறங்கியுள்ளன. இது தொடர்பாக ஓபிஎஸ் ஆலோசித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

அம்மா உணவக பெயர் பலகைகளை சேதப்படுத்துறாங்களே.. திமுகவிற்கு ஒன்றை சொல்லிக்கொள்கிறேன்.. சசிகலா ஆவேசம்

English summary

O. Panneerselvam was the AIADMK coordinator when the AIADMK members complained to the police that Sasikala's car was tied with an AIADMK flag. The same situation has come to OPS today, from Edappadi Palaniswami's side.