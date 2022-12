விடாது துரத்தும் மழை.. சென்னையின் அடுத்த 6 நாள் நிலவரம் இதுதாங்க.. என்ன ஒரே மேகமூட்டமாகவே இருக்கு?

Chennai

சென்னை: மாண்டாஸ் புயல் கரையை கடந்த நிலையில் இன்று முதல் டிசம்பர் 16ம் தேதி வரை 7 நாளுக்கான முன்கூட்டிய வானிலை நிலவரத்தை சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

வங்கக்கடலில் உருவான மாண்டஸ் புயலால் தமிழகத்தில் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த புயல் நேற்று இரவு 9.30 மணி முதல் மாமல்லபுரம் அருகே கரையை கடக்க தொடங்கியது. அதிகாலை 2.30 மணியளவில் முழுமையாக புயல் கரையை கடந்தது.

இந்த புயல் காரணமாக சென்னை, செங்கல்பட்டு உள்பட பல இடங்களில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்து சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. மின்கம்பங்கள் முறிந்துள்ளன. மேலும் கடற்கரை பகுதிகளில் இருந்த படகுகள் சேதப்பட்டுள்ளது. புயலால் சென்னை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. புயல் பாதிப்புகளை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

