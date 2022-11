ஜேஜே திரைப்பட நடிகரின் பரிதாபமான நிலை.. நண்பரால் ஏமாற்றம்.. திறமை இருந்தும் இந்த ஒரு நிலைமையா?

Chennai

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜேஜே திரைப்படத்தில் ஜமுனாவை ஒருதலையாக காதலித்துக் கொண்டிருந்த குணா கேரக்டரில் நடித்த சஷிகுமார் சுப்பிரமணி தற்போது தன்னுடைய நிலைமையை குறித்து மனம் திறந்து பேசி இருக்கிறார்.

50க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்திருந்தாலும் தனக்கு இப்போதும் வாய்ப்பு கிடைக்காததால் தான் செய்துவரும் வேலையைப் பற்றி உருக்கமாக பேசியிருக்கிறார்.

English summary

Sasikumar Subramani, who played the character of Guna, who was in love with Jamuna in the movie JJ, has now opened up about his situation.Even though he has acted in more than 50 films, he has spoken passionately about the work he is doing as he still does not get an opportunity.