Maanaadu: உங்கள் சுயநலத்திற்காக எதுக்கு ஜாதி, மதம் பெயரில் அரசியல்?.. பொட்டில் அடித்து சொன்ன மாநாடு

சென்னை: ஜாதியின் பெயரிலும் மதத்தின் பெயரிலும் இன்னும் எத்தனை நாளுக்குத்தான் அரசியல் செய்ய போகிறீர்கள் என பொட்டில் அடித்தாற் போல் விளக்குகிறது மாநாடு.

சிம்புவின் மாநாடு என்ற பெயரிலேயே ஏதோ இது ஒரு அரசியல் படம் என தெரிந்தது. ஆனால் இதில் அரசியல் வசனங்கள், அரசியல், சயின்ஸ் பிக்ஷன், சமூகத்திற்கான நல்ல கருத்துகள், காமெடி என அனைத்தும் அடங்கியுள்ளது.

இந்த படத்தில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் நிறைய மெசேஜ்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. அதில் ஒன்றுதான் - ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் மீது தீவிரவாதி என முத்திரை குத்துவது!.

