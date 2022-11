அடிலெய்ட் மைதானம்.. சிக்கலில் இந்தியா.. இங்கிலாந்துக்கு சாதகம்.. அரையிறுதியில் யாருக்கு வெற்றி?

Chennai

சென்னை: இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இந்திய பந்துவீச்சாளர்களுக்கு இருக்கும் பிரச்சினைகளை பற்றி பார்க்கலாம்.

திண்ணையில் படுத்திருந்தவனுக்கு திடுக்கென்று யோகம் வந்தது போல், அரையிறுதிக்கு செல்லும் கனவோடு இருந்த தென்னாப்பிரிக்கா அணியை நெதர்லாந்து அணி வீழ்த்தியதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணிக்கு அடித்தது யோகம். இதன் பின்னர் குரூப் 1 சுற்றில் சிறப்பாக விளையாடிய நியூசிலாந்து அணியுடனான அரையிறுதியில் வேறு மாதிரி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி பாகிஸ்தான் அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

இதனால் இந்திய அணிக்கு மறைமுகமாக சில பிரஷர் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டம் அவ்வளவு எளிதாக இருக்கப் போவதில்லை. ஏனென்றால் 7 பவுலிங் ஆப்ஷன்களும், 9வது விக்கெட் வரை அதிரடியாக ஆடக் கூடிய பேட்ஸ்மேன்களோடு இங்கிலாந்து அணி விளையாட உள்ளது.

Let's look at the problems faced by the Indian bowlers in the semi-final match between India and England.