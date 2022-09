பாஜக ஸ்கெட்ச் எம்.எல்.ஏவுக்கு இல்ல.. அமைச்சருக்காம்.. ‘இதான் சங்கதி’- புட்டுப்புட்டு வைக்கும் திமுக!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுகவில் ஒரு சிட்டிங் எம்.எல்.ஏவை தூக்க பாஜக ஸ்கெட்ச் போட்டதாக தகவல் பரவிய நிலையில், அவரே நான் திமுகவை விட்டு எங்கும் செல்ல மாட்டேன் என விளக்கம் அளித்துவிட்டார்.

அந்த திமுக எம்.எல்.ஏவிடம் பாஜகவில் இருந்து யாருமே பேசவில்லை, அப்படி இருக்கும்போது இந்த தகவல் பரவியதற்கு பின்னணியில் பாஜகவின் திட்டமே இருக்கும் என்கிறார்கள் திமுகவினர்.

திமுக எம்.எல்.ஏ பாஜகவுக்கு தாவுவதாக பரவிய தகவல் தான் 'ஸ்கெட்ச்சே' எனக் கூறப்படுகிறது. அதாவது, குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி, திமுக தலைமைக்கும், அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கும் குடைச்சல் கொடுப்பதுதான் பாஜகவின் திட்டமாக இருக்கும் என்கிறார்கள் விவரமறிந்தவர்கள்.

இதற்கு மூளையாகச் செயல்பட்டதும் கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பாஜக தலைதான் எனக் குற்றம்சாட்டுகிறார்கள் லோக்கல் திமுகவினர்.

When the information spread that BJP lures DMK MLA, he himself explained that he will not leave the DMK anywhere. Political critics says that the BJP's plan is to put check to Minister Senthil Balaji behind the rumours.