தமிழக மின்சார வாரியத்தின் கடன் ரூ1,34,119.94 கோடி- 332% அதிகரிப்பு: வெள்ளை அறிக்கையில் திடுக் தகவல்

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: தமிழக மின்சார வாரியத்தின் மொத்த கடன் ரூ1,34,119.94 கோடி என்று இன்று வெளியிடப்பட்ட வெள்ளை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் இன்று வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையில் மின்சார வாரிய நிலைமை குறித்து கூறியுள்ளதாவது:

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்துக்கு 31.03.2021 நிலவரப்படி உள்ள கடன் விவரம்:

தமிழ்நாடு அரசுக் கடன் ரூ4,582.45 கோடி

உதய் கடன் ரூ4,563.00 கோடி

மொத்த கடன் ரூ1,34,119.94 கோடி

2011-12-ல் ஆண்டு நிகர இழப்பு ரூ15055.34 கோடி

2020-21-ல் ஆண்டு நிகர இழப்பு ரூ17497.85 கோடி

அதாவது 10 ஆண்டுகளில் ஆண்டு நிகர இழப்பு 116.22%

2011-12-ல் ஆண்டு ஒட்டுமொத்த இழப்பு ரூ53696.25 கோடி

2020-21-ல் ஆண்டு ஒட்டுமொத்த இழப்பு ரூ111084.50 கோடி

அதாவது 10 ஆண்டுகளில் ஆண்டு நிகர இழப்பு 106.88%

2011-12-ல் ஆண்டு கடன் ரூ31040.12 கோடி

2020-21-ல் ஆண்டு கடன் ரூ134119.94 கோடி

அதாவது 10 ஆண்டுகளில் கடன் 332.09% அதிகரிப்பு

1 யூனிட் மின்சாரத்துக்கு ரூ9.06 செலவு

1 யூனிட் மின்சாரத்துக்கான வசூல் ரூ6.70

1 யூனிட் மின்சாரத்துக்கான நட்டம் ரூ2.36

10 ஆண்டுகளில் மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழக பணியாளர்களுக்கான செலவு 161.83% அதிகரிப்பு

10 ஆண்டுகளில் ஓய்வூதியங்களுக்கான செலவு 108.47% அதிகரிப்பு

10 ஆண்டுகளில் வட்டிச் செலவு 212.85% அதிகரிப்பு

ஒட்டுமொத்தமாக 10 ஆண்டுகளில் செலவு 175.58% அதிகரிப்பு

நிலக்கரி முதன்மை உள்ளீடு செலவு அதிகரிப்பு, வெளிப்புற மின் கொள்முதல் ஒப்பந்தங்கள் வாயிலாக செலவு அதிகரிப்பு ஆகியவையே மொத்த செலவு அதிகரிப்புக்கு காரணம்.

மொத்த செலவுகளில் மின் கொள்முதல் செலவினங்கள் சதவீதமானது 2020-21ல் 71.03%.

10 ஆண்டுகளில் மின் கொள்முதல் செலவுகள் 125.02% அதிகரித்துள்ளது.

7 ஆண்டுகளாக மின் கட்டணத்தில் மாற்றங்கள் செய்யப்படவில்லை.

விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரத்துக்கு வசூல் செய்யப்படவில்லை. ஆனால் அந்த மின்சாரத்துக்காக 1 யூனிட்டுக்கு ரூ3.32 மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

2020-21ல் வீடுகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மின்சாரத்தால் ஏற்பட்ட மொத்த இழப்பு ரூ18,735 கோடி.

வீட்டு உபயோக மின்கட்டணத்துக்கு 1 யூனிட்டுக்கு மானியம் ரூ1.09. அதிக மின்சாரம் உபயோகிப்பவர்களே இந்த மானியத்தையும் அதிகமாக பெறுகின்றனர்.

10 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழகத்தின் மொத்த கடன்கள் 151.75% அதிகரிப்பு; ஒட்டுமொத்த இழப்பு 68.22%.

தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழகத்தின் செலவுகள் 10 ஆண்டுகளில் 159.22% அதிகரிப்பு;

10 ஆண்டுகளில் பணியாளர்களுக்கு மட்டுமான செலவு 402.73% ஆக அதிகரித்துள்ளது.

English summary

White Paper on the Tamilnadu Finances stated that The outstanding debt of Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation [TANGEDCO] as on 31.3.2021 is Rs.1,24,974.49 crore (excluding GoTN Loan) and Rs.1,34,119.94 crore.