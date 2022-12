கேசவவிநாயகம், எல்.முருகன் ‘வேற ஒருத்தருக்கு’ டார்கெட்.. ரொம்ப நாள் மறைக்கமுடியாது.. காயத்ரி ‘பகீர்’!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திருச்சி சூர்யாவுக்கு எல்.முருகன் பற்றியோ, கேசவ விநாயகம் பற்றியோ புகார் சொல்ல அவசியமே இல்லை, இது தனிப்பட்ட வெறுப்பா? அல்லது வேறொருவரின் வெறுப்பா? எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் காயத்ரி ரகுராம்.

திருச்சி சூர்யா, பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையின் குரலையே ஒலித்திருக்கிறார் என விமர்சனங்கள் கிளம்பி வரும் நிலையில், அதுகுறித்து பாஜகவில் 8 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் செயல்பட்டு வந்த காயத்ரி ரகுராம் அதுபற்றி சந்தேகம் கிளப்பியுள்லார்.

பாஜக விவகாரம் பற்றி பொதுவெளியில் பேசியதால் கட்சியில் இருந்து 6 மாதங்களுக்கு சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ள காயத்ரி ரகுராம் அண்ணாமலையை மறைமுகமாக சாடி வருகிறார்.

பாஜகவில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்ததோடு காயத்ரி வகித்து வந்த பதவியை இசை அமைப்பாளர் தினாவுக்கு கொடுத்த நிலையில், அதனையும் விமர்சித்துள்ளார் காயத்ரி ரகுராம்.

வெகுண்டெழுந்த காயத்ரி ரகுராம்! பெண் வன்கொடுமை செய்பவரை பாதுகாத்தால் என்ன பேரு தெரியுமா? நறுக் ட்வீட்

English summary

There is no need for Trichy Surya to complain about L.Murugan and Kesava Vinayagam, is this a personal grudge? Or someone else's hate? Gayathri Raghuram has questioned about BJP state president Annamalai.