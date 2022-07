அடேயப்பா.. தமிழக மக்களை கவர பக்காவா பிளான் போடும் பாஜக.. அடுத்த அதிரடி நம்மாழ்வாரை வச்சு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக மக்களின் அபிமானத்தைப் பெறுவதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வரும் பாஜக, தமிழர்கள் கொண்டாடுபவர்களை கொண்டாடி, அதன் மூலம் வரவேற்பைப் பெறலாம் எனத் திட்டமிட்டுள்ளது.

சமீபத்தில் இளையராஜாவுக்கு ராஜ்யசபா நியமன எம்.பி பதவி வழங்கிய நிலையில், இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வாருக்கு 'பாரத ரத்னா' வழங்கவேண்டும் என்று தமிழக பாஜக தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது.

திராவிடக் கட்சிகள் தவறவிடும் இடங்களை கச்சிதமாக பிடித்து தங்கள் கட்சிக்கு வலு சேர்க்க முழு முயற்சியில் ஈடுபடும் பாஜகவின் இந்த முயற்சிக்கு வெற்றி கிட்டுமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.

BJP is engaged in various efforts to gain the admiration of the people of Tamil Nadu. BJP has passed a resolution to award 'Bharat Ratna' to natural agronomist G. Nammalvar.