தினேஷ் கார்த்திக்கின் “ஹெல்மெட்டை” கவனிச்சீங்களா? அதுமட்டும் ஏன் இவ்வளவு “வித்தியாசமாக” இருக்கு?

Chennai

சென்னை: இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் தினேஷ் கார்த்திக் மீண்டும் பழைய பார்முக்கு திரும்பி கலக்கி வரும் நிலையில் அவர் அணியும் ஹெல்மெட்டும் பலருடைய கவனத்தை ஈர்த்து இருக்கிறது. அப்படி அதில் என்ன சிறப்பு என்ற உங்கள் கேள்விக்கான பதில்தான் இந்த பதிவு.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் விக்கெட் கீப்பராகவும், தற்போது பினிஷர் பேட்ஸ்மேனாகவும் அவதாரம் எடுத்து இருக்கும் தினேஷ் கார்த்திக் கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இந்திய அணிக்காக இங்கிலாந்துக்கு எதிரான கிரிக்கெட் தொடரில் அறிமுகமானார்.

19 வயதில் இந்திய அணியில் அறிமுகமான தமிழகத்தை சேர்ந்த தினேஷ் கார்த்திக், தன்னுடைய அபாரமான விக்கெட் கீப்பிங் மற்றும் பேட்டிங் திறமையால் பலரை கவர்ந்தார். ஆனால் அடுத்த ஆண்டு வந்த தோனி என்ற புயல் தினேஷ் கார்த்திக்கின் இருப்பை அசைத்து பார்த்தது.

English summary

The Indian wicket keeper Dinesh Karthik is back to his old form and the helmet he wears is attracting the attention of many. So this post is the answer to your question about what is so special about his helmet.