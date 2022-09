ஆ.ராசா டூர் பிளான் திடீர் ரத்து.. முதல்வருக்கு போன ‘உளவுத்துறை ரிப்போர்ட்’ - ஆர்டர்! பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக எம்.பி ஆ.ராசா தனது நீலகிரி பயணத் திட்டத்தை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் உத்தரவை அடுத்து திடீரென ரத்து செய்துள்ளார்.

திமுக எம்.பி ஆ.ராசா இன்று கோவை வழியாக நீலகிரி செல்வதாக இருந்தது. ஆ.ராசாவின் சமீபத்திய பேச்சுகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், அவருக்கு எதிராக கோவையில் போராட்டம் நடத்த பாஜகவினர் தயாராகி வந்தனர்.

இந்நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சுகளால் பதற்றம் அதிகரித்திருப்பது பற்றியும், ஆ.ராசா பேச்சால் பாஜகவினர் மத்தியில் எழுந்துள்ள கொந்தளிப்பு குறித்தும் உளவுத்துறையினர் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்பியுள்ளனர்.

இதையடுத்து, இப்போது நீலகிரி பயணம் வேண்டாம் என முதல்வர் ஸ்டாலின், ஆ.ராசாவுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, தனது பயணத்தை ரத்து செய்துள்ளார் ஆ.ராசா

Inept, inefficient, incompetent.. ஆ.ராசா விவகாரத்தில் தமிழக போலீஸுக்கு பாஜக எச்.ராஜா கடும் வசைமழை!

English summary

DMK MP A.Raja was planned to go Nilgiris via Coimbatore today. As A.Raja's recent speeches created a stir BJP was prepared to hold a protest against him. A.Rasa has suddenly canceled his travel plan after Chief Minister Stalin's order.