கம்யூனிஸ்ட் எம்எல்ஏ மாரிமுத்துவை புறக்கணித்ததா திமுக.. திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பரபரப்பு..!

சென்னை: திருத்துறைப்பூண்டி கம்யூனிஸ்ட் எம்எல்ஏ மாரிமுத்துவை, அரசின் நலத்திட்ட விழாவுக்கு அழைக்கப்படவில்லை.. இது ஒரு சர்ச்சையாக வெடித்துள்ளது.

இந்த முறை பிரச்சாரத்தின்போது, முதலமைச்சராக தான் பதவியேற்றவுடன், பொதுமக்களின் மனுக்கள் மீது 100 நாள்களில் தீர்வு காணப்படும் என்று முக ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார்.

திமுக ஆட்சியிலாவது.. ராமஜெயம் கொலை வழக்கு விசாரிக்கப்படுமா.. மு.க. ஸ்டாலின் உத்தரவிடுவாரா..?

அதன்படியே முதல்வராக ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றவுடன், அவர் கையெழுத்திட்ட முதல் ஐந்து கோப்புகளில், உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் திட்டமும் இடம்பெற்றிருந்தது. இதற்காகவே ஒரு புதிய துறையும் உருவாக்கப்பட்டு, இதை செயல்படுத்த ஒரு சிறப்பு அலுவலர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

