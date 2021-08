பட்ஜெட் தொடங்கும் முன்..உதயநிதியின் சீட்டுக்கு வந்து வணக்கம் வைத்த திமுக எம்எல்ஏக்கள்.. காரணம் என்ன?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழக பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் போது முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு வணக்கம் சொல்லியது போல் அவரது மகனும் எம்எல்ஏவுமான உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் திமுக உறுப்பினர்கள் வணக்கம் சொல்லியது, தனது அதிரடி செயல்களால் உதயநிதி எத்தனை அளவுக்கு தனது செல்வாக்கை உயர்த்தியிருக்கிறார் என்பது தெள்ளத் தெளிவாக தெரிகிறது.

உதயநிதி- தயாரிப்பாளர், நடிகர், திமுக உறுப்பினர், திமுக இளைஞரணி செயலாளர் என விஸ்வரூப வளர்ச்சியை அடைந்தார். வெறும் திமுக உறுப்பினராக இருந்த உதயநிதி நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் திமுகவின் வெற்றிக்கு அவரது பிரச்சாரமும் ஒரு காரணம் என சொல்லப்பட்டதை அடுத்து அவருக்கு இளைஞரணி செயலாளர் பதவி கொடுக்கப்பட்டது.

அவர் நாடாளுமன்றத் தேர்தலிலேயே போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவருக்கு கட்சி தலைமை வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லை. இதையடுத்து சட்டசபை தேர்தலிலும் தேதி அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பே தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார். அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது அவர் கோவையில் வைத்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் மக்களால் திரும்பி பார்க்க வைக்கப்பட்டன.

Why Udhayanidhi is being treated as important person in DMK as the part MLAs come to his seat and wished him?