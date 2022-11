மதக்கலவரம் நடந்த இடங்களில் பாஜக ஆட்சி.. அது தமிழ்நாட்டில் நடக்காது.. அழுத்தி சொன்ன பீட்டர் அல்போன்ஸ்

Coimbatore

நெல்லை: நாட்டில் எங்கெல்லாம் மதக்கலவரம் நடந்து முடிந்ததோ அங்கெல்லாம் பாஜக தான் ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது. ஆனால் அது தமிழ்நாட்டில் நடக்காது என்று சிறுபான்மையினர் நல ஆணையத்தின் தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை சிலிண்டர் வெடிப்பு விவகாரத்தில் தமிழக அரசு நடவடிக்கை போதவில்லை, மெத்தன போக்குடன் செயல்பட்டதாக பாஜக மற்றும் ஆளுநர் ஆர்என் ரவி ஆகியோர் குற்றம்சாட்டினர்.

ஆளுநரின் நேரடி குற்றச்சாட்டுக்கு திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் நேரடியாக கண்டனம் தெரிவித்ததோடு, ஆளுநரை திரும்பப் பெறக்கோரி குடியரசுத் தலைவரிடம் கடிதம் அளிக்கவும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சனாதனம் + ஆளுநர் + பாஜக.. பிராமணர்கள் இந்துக்களுக்கு செய்தது என்ன? ஓப்பனாக பேசிய ஆ.ராசா -EXCLUSIVE

chairman of the Minority Welfare Commission Peter Alphonse said, Wherever religious riots have happened in the country, BJP has come to power. But that will not happen in Tamil Nadu.