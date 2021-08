மீண்டும் கமல்.. அதே கோவையில்..! அடுத்தகட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகும் மநீம? புதிய மாஸ்டர் பிளான் தயார்

Coimbatore

oi-Vigneshkumar

கோவை: சட்டசபைத் தேர்தலில் தனக்கு வாக்களித்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் மநீம தலைவர் கமல் கோவை சென்றுள்ளார். இதில் கட்சியை வலுப்படுத்துவது, உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான திட்டம் எனப் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என மநீம நிர்வாகிகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டசபைத் தேர்தலில் மக்கள் நீதி மய்யம் முதல்முறையாகக் களமிறங்கியது. தேர்தல் அறிவிப்பிற்கு முன்னரே அக்கட்சியின் தலைவர் கமல் மாநிலம் முழுவதும் பிரசாரம் செய்யத் தொடங்கியிருந்தார்.

கமல் ஹாசன் தமிழ்நாடு அரசியலில் பல புதிய மாற்றங்களை நிகழ்த்துவார். சட்டசபைத் தேர்தலில் மிகப் பெரிய வெற்றியைப் பெறுவார் எனப் பலரும் தெரிவித்திருந்தனர்.

உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு தயாராகிவிட்டாரா கமல்?.. கோவையிலிருந்து பயணம் தொடங்குகிறதா?

English summary

Kamal Haasan is on his two-day trip to Coimbatore. It's expected that Kamal will announce new strategies to revamp Makkal Needhi Maiam.