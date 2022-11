சாமியார் வீட்டில் ஐம்பொன் சிலை பறிமுதல்! வீடியோவை பார்த்ததும் போலீசுக்கு ஷாக்.. குலுங்கிய கோவை!

Coimbatore

oi-Halley Karthik

கோயம்புத்தூர்: கோவை மாவட்டம் உக்கடம் அருகே சாமியார் ஒருவரின் வீட்டிலிருந்து ஐம்பொன் சிலையொன்றை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு காவல்துறையினர் திடீரென இன்று பிற்பகல் சாமியார் பாஸ்கர சுவாமிகள் வீட்டில் திடீரென சோதனை மேற்கொண்டதில் இந்த சிலை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கைப்பற்றப்பட்டது முருகர் சிலை என்றும் 4 அடி கொண்ட இந்த சிலைக்கு உரிய ஆவணங்கள் எதுவும் இல்லாததால், காவல்துறையினர் பாஸ்கர சுவாமிகளிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

The police have confiscated an idol of Panchaloha from the house of a preacher near Ukkadam in Coimbatore district. This idol was confiscated when the police of the Anti-Idol Smuggling Unit suddenly raided the house of preacher Bhaskara Swamy this afternoon. As there are no documents related to the idol of Murugan that was seized and it is 4 feet tall, the police are conducting intensive investigation with Bhaskara Swamy.