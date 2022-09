ஸ்டாலின் வீழ்த்திய பெரிய விக்கெட்! விக்கித்து போன அதிமுக! கன்பார்மா? விசாரணையில் குதித்த எடப்பாடி

Coimbatore

oi-Shyamsundar I

கோயம்புத்தூர்: யார் அந்த 3 பேர்.. யார் அந்த 3 எம்எல்ஏக்கள்.. இதுதான் தற்போது அதிமுகவில் நிலவும் மிகப்பெரிய கேள்வி. நேற்று வெளியான ஒரு செய்திக்கு பின்பாக அதிமுகவின் டாப் தலைகள் பலரும் தீவிரமான விசாரணைகளை நடத்தி வருவதாக ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். அப்படி என்ன நடந்தது?

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் எப்போது வேண்டுமானாலும் தீர்ப்பு வரலாம் என்ற நிலை உள்ளது. பெரும்பாலும் நாளையே இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில்தான் அதிமுகவில் நிலவும் தொடர் மோதல்களால் பல்வேறு நிர்வாகிகள், தலைவர்கள் கடும் அப்செட்டில் இருக்கிறார்கள். மூத்த தலைவர்கள் மாறி மாறி சண்டை போட்டுக்கொள்வதை அதிமுகவின் அடிமட்ட நிர்வாகிகள் விரும்பவில்லை.

இதன் காரணமாகவே சமீபத்தில் அதிமுக நிர்வாகிகள் பலர் முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆறுக்குட்டியுடன் சேர்ந்து திமுகவில் திடீரென ஐக்கியம் ஆனார்கள்.

அதிமுக 3 முக்கிய புள்ளிகள் திமுகவிற்கு ஜம்ப்? எம்பி ட்வீட்.. பரபரக்கும் அரசியல்

