பரபர சூழலில் பாஜக செயற்குழு கூட்டம்.. ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் ‘தாமரை’ வேட்பாளர்? இன்று ஆலோசனை!

Cuddalore

oi-Vignesh Selvaraj

கடலூர் : பாஜக மாநில செயற்குழு கூட்டம் பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் சிடி ரவி தலைமையில் கடலூரில் இன்று நடக்கிறது. இன்று நடைபெறும் பாஜக மாநில மையக்குழு கூட்டத்தில் ஈரோடு இடைத்தேர்தல் குறித்து ஆலோசனை நடைபெறும் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இது ஆண்டிற்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் வழக்கமான கூட்டமாக இருந்தாலும், நாள்தோறும் பாஜக அரசியல் அரங்கில் பரபரப்புகளைக் கிளப்பி வரும் சூழலில் நடைபெறும் இந்தக் கூட்டம் கவனிக்கப்படுகிறது.

இந்தக் கூட்டத்தில் மாநில நிர்வாகிகள் உட்பட சுமார் 450க்கும் மேற்பட்ட பாஜக நிர்வாகிகள் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தீர்மானங்கள் பலவும் நிறைவேற்றப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

BJP state executive committee meeting will be held in Cuddalore today under the leadership of BJP in-charge CT Ravi. It has been reported that meeting today will discuss Erode east by-election.