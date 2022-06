கொரோனா பாதித்த சோனியா காந்திக்கு என்னாச்சு? உடல்நிலை குறித்து காங்கிரஸ் வெளியிட்ட அறிக்கை

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட சோனியா காந்தி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்நிலையில் அவரது உடல்நலம் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். முதலில் வீட்டில் தனிமையில் இருந்தார்.

அதன்பிறகு அவர் டெல்லியில் மருத்துமவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

தாராள கட்சி நிதி...சோனியா, ராகுலை மிஞ்சிய பெருந்தலைகள்...அம்பலப்படுத்திய தேர்தல் கமிஷன்

English summary

Congress President Sonia Gandhi, who suffered from corona, is being treated at the hospital. The Congress party has issued a statement regarding his health.