சென்னை ஐஐடி-யில் ஜாதி பாகுபாடு..விசாரணை குழு அமைக்க வேண்டும்: லோக்சபாவில் திமுக எம்பி செந்தில்குமார்

டெல்லி: சென்னை ஐஐடி கல்வி நிலையத்தில் ஜாதி பாகுபாட்டால் எஸ்.சி எஸ்.டி மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பாதிக்கப்படுவதாக திமுக எம்.பி செந்தில்குமார் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்திருக்கிறார்.

சென்னை ஐஐடி-யில் ஜாதி பாகுபாடு பார்க்கப்படுவதாகவும், அதனால் தான் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளானதாகவும், பேராசிரியர் விபின் பி வீட்டில் தெரிவித்திருந்தார்.

ஜாதி பாகுபாடு குறித்து மத்திய அரசு விசாரணை நடத்த வேண்டும், இல்லை என்றால் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதாக கூறி பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் எழுதினார் பேராசிரியர் விபின்.

''மெட்ராஸ் ஐஐடி-யில் ஜாதி பாகுபாடு.. போராட்டம் நடத்துவேன்..

English summary

DMK MP Senthilkumar has told in the parliament that SC,ST, OBC students and teachers are affected by caste discrimination at the IIT Madras campus.